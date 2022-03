La periodista Magaly Medina se burló de las clases de canto de Yahaira Plasencia. Durante el programa del martes 15 de marzo, la ‘urraca’ aseguró que, al anunciar que estaba practicando, la salsera solo mostró su ‘totó' y no los avances en su voz.

“Yahaira Plasencia se lució en redes sociales para contarle a todo el mundo que está recibiendo clases de canto, algo que debió hacer hace varios años atrás, ahora se grabó, claro que no grabó su voz, grabó un poquito del ensayo cuando estaba calentando la voz y lo que más nos pone en primer plano es su trasero, no sé qué tiene que ver el trasero con las clases de canto”, comentó Magaly Medina.

La ‘urraca’ recordó que Milett Figueroa también tuvo clases de canto y no habría tenido grandes cambios: “Se contrató a Isabel Iñigo que es una gran cantante cubana, que además fue profesora de Milett Figueroa, pero fue, supongo, para una profesora debe ser frustrante que tu alumna no pueda cantar porque Milett Figueroa, las veces que intentó cantar, lo hizo tan mal como cuando uno canta en la ducha, eran aullidos más que sonidos melodiosos, entonces ahora no sé, Isabel Iñigo, qué suerte tendrá con Yahaira al enseñarla”.

En ese sentido, Magaly Medina aseguró que no es suficiente con mover el ‘totó', pues ahora todos lo hacen: “Yahaira tiene que entender que no solo es grabarse con una clase de canto, es cuestión de perseverancia, de disciplina, si es que realmente quiere cantar e un escenario y no solo mover el totó, porque ya vimos que eso de mover el totó ahora en Tiktok lo hace todo el mundo, cualquier aprendiz, y profesionalmente quien lo hace mejor es la brasileña Anitta”.

“Nos hubiera puesto una parte donde ya esté cantando alguna canción, pero claro, debe ser su primera clase, pero ella se jacta de eso, pero nos pone en primer plano pone lo que ella considera su arma más letal, lo que ella considera su mejor talento: su trasero. Miren lo que nos pone, ¿acaso nos pone una buena canción y nos da una exhibición de buena música y buen canto y buena voz? No, así que mejor dejémosla, algún día aprenderá a cantar”, sentenció la ‘urraca’.

