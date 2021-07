Si eres un fiel seguidor de la serie “De vuelta al barrio”, de seguro no te pierdes ninguno de los capítulos de esta producción peruana que ya se encuentra en su cuarta temporada. Si bien, nos hemos acostumbrado a ver varios personajes cada noche desde que fue estrenada en mayo de 2017, la aparición de algunos rostros nuevos nos ha sorprendido.

Uno de estos últimos fue el de una joven muy dulce y refinada que ingresó a la trama justo cuando Beto Ganoza decide aceptar un trabajo en Trujillo para poder olvidar a Estela, quien inició una relación con ‘Fideito’. Fue su madre biológica, Fanny Chuquisengo, la encargada de presentarle a Shantall, a través de una videollamada, con el fin de que olvide a la ‘chihuahua rabiosa’.

Desde ese momento y gracias a la química inmediata que llega a tener con el hijo adoptivo de Malena y Edy, es que hemos visto en varias escenas a la muchacha, quien también se ha robado el corazón de los Ganoza Ugarte, toda vez que además de su carisma, apoyó a esta familia a relanzar la línea de zapatos “Maligna”, que fue todo un éxito.

Aunque despertó los celos de la gemela de Sarita y hasta de la propia Susana Chafloque, ella se mostrado muy sencilla y no duda en tender la mano a todo aquel que se lo pida. Un claro ejemplo fue cuando dio clases de etiqueta y buenos modales a Elisa Sandoval, a la que no conocía, o la vez que ingresó a la ‘vivienda’ de Charly, en la alcantarilla, para poder remodelarla por dentro y ofrecerle un hogar como se merecía a su amada. Pero no sólo ello, pues su forma de ser también ha cautivado al bodeguero, luego que la joven mostrara preocupación por él.

El día que Shantall fue a la casa de los Sandoval para enseñarle a comportarse a Elisa. (Foto: América TV)

A raíz de que su participación en la exitosa serie de América TV ha gustado a muchos televidentes, te contamos quién es Kimberly Pérez Infante, la actriz que está detrás de este personaje. A continuación, todo lo que se sabe de ella.

¿QUIÉN ES KIMBERLY PÉREZ INFANTE?

Kimberly Pérez Infante es la talentosa actriz que da vida a la dulce y refinada Shantall en el barrio San José de Jesús María. Según su cuenta personal de Instagram, el 28 de julio cumplió 22 años. En la foto que subió en sus redes sociales luce con un gorrito cumpleañero, algunos globos y un par de ellos revelan su edad y varios adornos. Su gran sonrisa no podía faltar.

El cumpleaños número 22 de la joven actriz. (Foto: Kimberly Pérez Infante / Instagram)

“A un día de los 200 [del bicentenario] y de los 22 años. Muy feliz por todo lo que ha venido ocurriendo las últimas semanas, simplemente gracias”, escribió el 27 de julio cogiendo su flor favorita que en este caso es el girasol.

La joven estudia teatro en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde aprende todo sobre el mundo de la interpretación. Debido al porte que tiene, ha modelado en algunas oportunidades.

La joven un día antes de su cumpleaños.(Foto: Kimberly Pérez Infante / Instagram)

En su cuenta de LinkedIn señala que desde marzo de 2016 hasta la fecha es animadora de Chiquilandia Producciones, una empresa encargada de la organización integral de eventos infantiles.

En su cuenta de Instagram tiene más de un centenar de publicaciones y más de 32 mil seguidores. En ella se muestra muy activa y sube fotografías de las cosas que realiza, tanto en su faceta de actriz como modelo.

La joven interpretando a su personaje en la serie de América Televisión. (Foto: Kimberly Pérez Infante / Instagram)

El 22 de diciembre de 2020 publicó una foto festejando su primer aniversario de relación con Luciano Murua, a quien llama cariñosamente “bebita acuario”. Actualmente, llevan más de un año y medio juntos. Justo el día de su cumpleaños, el último 28 de julio, él le escribió un emotivo mensaje.

La joven está muy enamorada desde hace más de un año y medio. (Foto: Kimberly Pérez Infante / Instagram)

“Feliz cumpleaños a mi compañerita de vida que amo con todo el corazón. Las palabras son suficientes para decirte todo lo que siento por ti y a pesar de que estemos lejos, esta vez mi corazón siempre estará contigo. Te amo con todo el corazón. ¡Feliz cumpleaños a la diosa del sol!, la más hermosa y talentosa del mundo”, redactó.