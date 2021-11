¡Fuerte y claro! Tomás Angulo estuvo como invitado especial en el programa de Magaly Medina, donde reveló los complicados momentos que vivió tras las declaraciones de Giuliana Rengifo, quien lo acusó de “acosador”.

“Yo sabía que no iba a tener la plata para pagarme. Eso pasó hace 15 años. Me sorprendió bastante, pero después comprendí cuando vi el programa completo (Amor y Fuego), supe que ese ataque no era para mi, sino era para ti”, comenzó diciendo el terapeuta.

“Si, pero no puedes embarrar a una persona que tiene una carrera, así tan ligeramente. La gente habla sin pensar, piensan que nunca los van a demandar”, agregó la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, el conocido terapeuta confesó que atendió gratuitamente a la cumbiambera hace más de 15 años; motivo por el que podría haber usado información profesional en su contra.

“Sabes que no puedo revelar el secreto profesional. Si yo fuera otro tipo de profesional o persona, yo hubiera empezado a hablar y podría hablar muchas cosas en su contra... Yo la atendí gratuitamente y mira cómo me pagó”, expresó.

“Fue mal asesorada. Nadie puede meterse con mi reputación, que tanto que me ha costado. Yo puedo ir a un programa noticioso, de espectáculos, hacer un stand up comedy, porque tengo maneras de llegar al público. ¿Por qué crees que he durado 19 años en la televisión?”, finalizó.

