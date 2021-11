¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se quedó callada y arremetió con todo contra Jamila Dahabreh, quien recientemente acusó a la conductora de televisión de solo dedicarse a “destruir” a las personas.

“Se ha sentido ofendida por nuestras palabras dice... Nosotros no hemos dicho nada, fueron los mismos de PromPerú. Decir la verdad, no es hacer daño. Ella no es un diseñadora conocida, yo sabía que tenía una tienda, y eso no te hace una creativa”, comenzó diciendo la presentadora.

Cabe señalar, que todo este enfretamiento se estaría dando, luego que la popular ‘Urraca’ llamara “improvisada” a la modelo, quien aseguró que estuvo en la Expo Feria Dubái representando al Perú.

“Qué tal mentirosa esta, qué bajo. Estas chicas del espectáculo están acostumbradas a embarrarse mutuamente de una manera horrible, se mueven en el desague. Entonces, descender a su nivel, es caer en el fango, yo siempre lo digo”, agregó bastante molesta.

“Yo no tengo nada personal contra las personas que salen en mi programa de televisión (...) Acá no andamos con la chabeta escondida, no usamos la profesión para portarnos como delincuentes. Yo no guardo rencores a la gente por más que me ataquen”, finalizó.

