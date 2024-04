Vanessa López se pronunció luego de que le llovieran las críticas por irse al concierto de Karol G mientras su hija estaba internada. Según la influencer, sus padres se quedaron con su pequeña pero aprovechó en criticar a ‘Tomate’ Barraza y tildarlo de ‘mal padre’.

Luego de las acusaciones, el locutor radial no se quedó callado y decidió defenderse a través de sus redes sociales.

“Mucha gente dice: qué paja es ser artista, qué paja es tener una orquesta, qué pasa es ser conocido o mediático. Pero cuando saltan los chicharrones de pollo en cuanto a temas personales, no es chévere. Mucha gente te juzga sin saber, te insulta, sobre todo con el tema de la paternidad. He recibido muchos comentarios desagradables, insultantes, muy malos, diciendo que soy una padre ausente, miserable, etcétera ”, sostuvo Barraza.

“ Las únicas personas que pueden decir si soy un mal padre son mis hijas, ellas son las únicas. Para los demás, que tengan un lindo día, no soy un mal padre, creo yo. Chau ”, sentenció.

Recordemos que Vanessa López reveló que ‘Tomate’ Barraza no asumió el pago total de la clínica luego de que su hija permaneciera internada por varios días. Según la exintegrante de ‘La Casa de Magaly’, el padre de la pequeña debió realizar dicho pago porque solo fue a visitar a su hija por 15 minutos.

“ No quiso pagar el total de la clínica, porque él dice que es 50/50. No es un caballero, no es un buen padre, si dice que es un buen padre, ¿por qué no se quedó cuidando a su hija y se amaneció igual que yo? ”, expresó López.

