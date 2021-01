Carlos “Tomate” Barraza reveló que su hija mayor, Gaela, actualmente vive con él. En el programa “Magaly TV La firme”, la adolescente sorprendió al aparecer frente a cámaras después de muchos años.

El cantante contó que desde que empezó la pandemia, Gaela se mudó con él a su casa en Lima. Ambos dejaron ver la buena relación que tienen desde que viven juntos.

“Es buena gente, con mi papá tengo mucha confianza, es como un amigo aparte de ser mi papá. Obviamente guardándole siempre el respeto, pero siempre en todas las decisiones que yo tome me apoya, me ayuda”, dijo la adolescente al programa de la “urraca”.

Cuando le preguntaron si su papá la dejaría tener enamorado, Gaela dijo entre risas: “Yo creo que al final lo aceptaría, le costaría bastante pero lo aceptaría”.

Por su parte, “Tomate” Barraza hizo un mea culpa sobre su relación con la madre de Gaela, Danuska Zapata, y con Vanessa López: “Yo todavía no he madurado (...) tengo 43 años pero tal vez mi cerebro no ha evolucionado a madurar, a hacer mejor las cosas. El trabajo de noche es complicado, hay muchas tentaciones”.

