Buenas noticias. El cantante de cumbia Abelardo Gutiérrez más conocido como ‘Tongo’ salió de la Unidad de cuidados intensivos (UCI) y fue dado de alta del hospital Arzobispo Loayza.

Como se sabe, el cumbiambero se encontraba en el nosocomio tras sufrir quemaduras en sus pies por una mala praxis de una enfermera del centro de salud donde se realizaba sus diálisis. El querido artista ya se encuentra en su domicilio ubicado en San Miguel y declaró para la prensa local.

“Estoy en un siete por ciento, con grandes posibilidades de mejoría. Soy un guerrero de la vida, desde niño lo he sido y tengo mucha fe en tener vida mucho tiempo para compartir con los míos y mi público”, indicó para El Popular.

“Siento que he vuelto a nacer. Cuando me llevaron al hospital lloraba porque veía la muerte, no la contaba más”, agregó.

Por último, el interprete de la ‘Pituca’ agradeció a su familia y al personal médico que lo atendió. “Quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad, a mi familia que estuvo todo el tiempo a mi lado, a los médicos y enfermeras, sin ellos estuviera muerto”, sentenció.

