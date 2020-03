El popular José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Tongo’, no tuvo reparos en arremeter contra la periodista de espectáculos, Magaly Medina. Y es que el cantante afirma que por culpa de la ‘Urraca’ muchas personas se han creado una mala imagen de él.

El artista asegura que todo lo que hace la presentadora es para ganar un poco más de rating.

“Magaly es una mala señora ¿cuántas maldades me ha hecho Magaly Medina? Como eso de Mesa Redonda o dijo que me robé una cartera. Incluso la última vez me botó cuando estaba contando de mi enfermedad”, reveló.

Asimismo, señaló que por esa ‘mala onda’ de la conductora, ya no se expone tanto en medios.

“Eso está mal, por eso no quiero ni salir en la televisión. No me puedo prestar para salir en programas que miente a la gente”, expresó.

Tongo reveló que no le tiembla la mano para iniciar acciones legales contra la figura de ATV.

“El programa de Magaly me da ganas de vomitar porque todo lo que hace es maldad, con pura maldad hace su casa, todo es pura maldad. Conmigo ha ganado cualquier cantidad de plata y tengo para denunciarla porque todo es mentira”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

‘Melcochita’ pide a los peruanos respetar cuarentena.