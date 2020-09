Toño Centella no tuvo reparo en volver a referirse a su aún esposa Johana Rodríguez, quien sigue negando hasta la fecha haberle sido infiel al cantante con el integrante de la orquesta salsera Zeperoko, Marvin Salas.

Y es que para el popular artista tanto su expareja como el salsero vienen planeando todo lo que salen a declarar en los distintos canales de televisión.

“A mi me dijeron que iba a estar solo y luego salieron estos señores como lobos y comenzaron a hablar cosas que no son, entonces opté por retirarme porque no quería enfrentarme a ellos. Ellos niegan y niegan, eso ya se verá en la justicia, para ellos no es suficiente, lo siguen negando hasta le final”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘En Exclusiva’.

“Como no van a tener la misma versión si están juntos, hablan, se juntan. Ahora que dice que tiene plata, me imagino que estará pagando su abogado (...) Bien dice el dicho uno no conoce a la persona hasta que termina, efectivamente estaba con una persona peor que el diablo", expresó indignado.

Toño Centella arremete contra su esposa - Ojo

