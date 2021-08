¡Devastado! Así se encuentra el cantante de cumbia Toño Centella tras el fallecimiento de su hermano menor Wilfredo Domínguez Vásquez debido al terrible COVID-19.

El chichero reveló la noticia en sus redes sociales donde se mostró sumamente contrariado. Además aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a su querido “Willy”.

“No, no, no puede ser mi hermano, Wilfredo Domínguez Vásquez. Willy, porque hermano tan joven, lleno de vida, pero luchaste hasta el final”, se lee en el inicio de su post en Facebook.

“Estoy muy apenado y triste, ya estas al lado de nuestra madre Teresita, vuela alto hermano, vuela alto”, añadió Toño.

El breve pero sentido mensaje fue acompañado de una fotografía en donde se ve a su hermano junto a su mamita Teresita, quién falleció hace un año por el mismo motivo.

Como se recuerda, Toño Centella ha sido captado en más de una oportunidad realizando conciertos presenciales privados en medio del estado de emergencia nacional por el coronavirus, por lo que ha recibido duros cuestionamientos.

Fotos y Video: (Facebook/Antonio Wilder Domínguez Vásquez)

