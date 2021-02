Esta nueva cuarentena decretada por el Gobierno para frenar los contagios por COVID-19 viene afectando a muchos artistas que tienen que ver la manera de reinventarse para poder sobresalir y llevar un sustento a su hogar.

Este sería el caso de Toño Centella, quien actualmente cambió los escenarios y la música, para dedicarse a la venta de peluches y arreglos por el Día de San Valentín.

“Es muy triste esto para nosotros. Somos los primeros en parar esto, ya va a ser un año y somos los últimos en esta lista. A mi siempre me ha gustado trabajar, he sido cobrador de micro, vendía chupetes, pan, controlador de carros, no es nada nuevo todo esto para mi”, expresó.

El artista nacional presentó en el programa “América Hoy” su nuevo emprendimiento. “El pack ‘Centellero’ lo estoy vendiendo en 90 soles y 10 soles de envío. Yo voy y se lo entrego a la casa y de paso le canto una canción, la canción que ellos gusten”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR