Una guerra de nunca acabar. Toño Centella estuvo enlazado con el programa “Tengo algo que decirte” para mostrar en exclusiva un video donde su aún esposa, Johana Rodríguez, admite que le fue infiel con Marvin Salas, el integrante de la orquesta salsera Zaperoko.

Luego de mostrar parte del material audiovisual y al enterarse que su expareja entraría al programa en una llamada telefónica, el chichero decidió cortar el enlace.

“Yo le voy a decir una cosa al señor... Decirte que te canses, ¿no te cansas de hablar, de seguir haciendo tu show? ¿Por que te vas? (...) No hay ninguna prueba. Eso es falso, el divorcio se lo quiero dar yo, yo me he ido a conciliar”, comenzó diciendo Johana.

Asimismo, Rodríguez asegura que Toño Centella debería visitar a un especialista, tildándolo de “loco” y “enfermo”.

“Mis números de celular estaban a nombre de él, él me bloquea el teléfono y se adueña de ese número, de mis redes, y el hasta el día de hoy las sigue manipulando (...) El señor es tan enfermo, que muchas personas que son amigos en común que tenemos, llamaron a darme el apoyo porque me conocen a mi como persona, ¿y que hizo? Este señor, se puso a llamar a cada persona para insultarlos, hablando tontería y media”, reveló.

“Ese señor está loco, como te dije, ya he declarado, no puedo hablar mucho porque esto ya lo está viendo un juez. Felizmente grabó ese video, te voy a decir públicamente que me lo entregue completo ese video, porque ahí él acepta que a mi me tiene amenazada que se va a matar si yo lo dejo”, agregó.

