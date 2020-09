El cantante de la orquesta salsera Zaperoko, Marvin Salas, más conocido en el medio como el ‘Zaperokito’, salió al frente para denunciar que dispararon más de 15 veces frente a su casa a modo de “advertencia”.

“Mi vecinos vieron y me dijeron que era una camioneta con cuatro personas, que comenzaron a disparar y a decir que era una advertencia (...) Al día siguiente me llaman de un número desconocido, del penal y me amenazan de que me van a matar"; comentó al programa ‘Tengo algo que decirte’.

Según el salsero, Toño Centella estaría detrás de las amenazas de muerte.

“Yo presumo que es el señor Toño Centella. Yo jamás he tenido problemas con nadie, mi carrera siempre ha sido tranquila. Yo ahora no puedo hacer nada. Ni a la puerta de mi casa puedo salir”; agregó.

Dijo que jamás pensó estar “escondido” por temor de que atenten con su vida.

“No puedo hacer mi trabajo bien, me siento inseguro de que me pueda pasar algo en la puerta de mi casa”.

zaperokito denuncia amenazas

Como se sabe, Centella acusó a su exesposa Johana Rodríguez de serle infiel con el adolescente de 17 años.

