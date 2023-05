Mimy Succar mira una y otra vez su primer disco, “Mimy y Tony”, y siente que está viviendo un sueño del que pronto va a despertar. A los 63 años, debutar con un álbum en la competitiva industria musical, no es algo que se vea todos los días, pero su hijo Tony y el destino tuvieron mucho que ver en lo que para ella es motivo de orgullo.

“Yo pensaba: algún día grabaré, con paciencia. Mi esposo tocaba las puertas de las disqueras cuando mis hijos estaban chiquitos, se iba a la Sony a hablar, pero allí nomás quedaba. Pasaron los años y cuando Tony se graduó, siempre le decían, hazle un disco a tu mamá porque venían los artistas a mi casa y allí estaba el estudio. Yo le decía a mi esposo que no lo presionara, ya después cuando haya tiempo, le recalcaba. Y finalmente así fue”, recuerda Mimy.

Y vaya que la vida tiene extraños caminos. Los productores de “La Voz Senior”, hace dos años, invitaron a Mimy a darle una sorpresa a su hijo en el que Tony era coach. La orgullosa mamá apareció cantando “Kímbara” dejando a todos con la boca abierta. Después de los abrazos y las lágrimas, el músico y productor decidió que ya era hora de rendirle el homenaje a su madre que tanto merecía. Un disco completo era el mejor regalo.

“Soy muy maniático, un profesional en esto y me he demorado dos años de mi vida haciéndolo. Le he puesto más esfuerzo a este proyecto que a cualquier otro. Escuchen los arreglos, la música, la mezcla, es otra cosa, es una cosa power. Mi mamá puede grabar muchos discos después, pero este será el primero” , dice el orgulloso Tony por el álbum en el que ha juntado a varias estrellas.

Mimy Sucar feliz porque su hijo Tony le cumplió el sueño

“¿Sabes por qué llamé Mimy y Tony al álbum?”, cuenta a OJO Succar. “Por el disco de Celia y Johnny, que fue el debut de Celia en la Fania. Emparejaron a Celia con Johnny Pacheco, el más más de esa época, el productor más bravo. Este disco es una obra maestra. Cuando escucho ese disco, digo ¡Dios mío!, es el power de los dos lados. La instrumentación, la voz y la magia de Celia. Por eso le puse el nombre “Mimy y Tony, el debut”, y en la fotografía se ve como que estoy presentando a mi madre al mundo”.

Mimy Succar admite que grabar con grandes figuras de la salsa para el disco, le produjo cierta inseguridad de estar a la altura. La India y recientemente Nora Susuki, de la Orquesta de la Luz compartieron con ella temas, y la experiencia fue satisfactoria. “A Nora siempre la había visto en el escenario y en la televisión, cuando nos encontramos en Japón vi a una persona sencilla y humilde. Ella me decía que era un honor trabajar conmigo. Y yo retrucaba: ”no para mí”... imagínate le dije tú que eres tan grande. Así es que al toque nomás hicimos química. Ella decía tú eres mi hermana. Tú eres mi prima. Parecíamos que nos habíamos conocido de años, para mí fue un honor estar en este proyecto con ella”.

“¿Imaginas una nominación al Grammy para el disco de tu mamá”, le preguntamos a Tony. “No me gusta hablar de eso, quiero dejar a Dios que haga su magia. Nosotros, para mí, ya lo logramos. Ahora que el disco ya está afuera y que la gente esté reaccionando así, siento que lo logramos. Si eso pasa, sería increíble. Yo siento en mi corazón que hemos hecho un disco de calidad”.

