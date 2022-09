Este 15 de septiembre de 2022, Pancho Rodríguez reapareció en la televisión peruana a través de un enlace en vivo con el programa “En boca de todos”. Sin embargo, se vivió un momento incómodo en el set cuando Tula Rodríguez cuestionó al chileno por ser “ambiguo” con sus denuncias.

Inicialmente, Tula Rodríguez preguntó al abogado de Pancho Rodríguez cuánto tiempo podría tardar el caso, pero él no quiso responder. En ese sentido, la conductora afirmó que el chileno era ambiguo al hablar de un supuesto complot en su contra de parte de un político y una cantante.

“Podría ser una pregunta ambigua, como también decir, (es) ambiguo, de que se va a destapar una olla de grillos y que hay corrupción porque también es solamente decir sin dar nombres, sin tener algo específico, o sea, eso es una percepción”, dijo Tula Rodríguez.

“Es que no tiene nada de ambiguo eso, no tiene ambiguo, es algo completamente claro que yo estoy diciendo, se va a destapar una olla”, aseguró Pancho Rodríguez, pero Tula Rodríguez insistió en que su defensa es ambigua.

“Perdóname, Pancho, pero hasta que el proceso no termine, no podemos saber ¿o lo vas a mantener privado? Porque mientras todo este proceso aún (continúa) legalmente, al parecer, tú no podrías ingresar todavía”, dijo la conductora.

“Pero no tiene nada que ver con lo que tu dijiste de ambigüedad”, respondió el chileno. “Bueno, con decir de que hay corrupción, pero no dar un nombre”, señaló Tula Rodríguez.

“Es que no es ambiguo eso”, expresó Pancho Rodríguez.

Por su parte, Ricardo Rondón cuestionó que Pancho Rodríguez quiera recurrir a una instancia internacional: “¿Por qué apelar a una instancia internacional si meramente es un trámite administrativo ya que existe una resolución que lo exonera, que no se está ejecutando y que evidentemente lo que se trata es un trámite, o sea, por qué no en todo caso allanar o dedicarse a buscar la solución en ese lado y no apelar a una instancia internacional? Él no es un refugiado, él no es un deportado, es un ciudadano de a pie como cualquiera, que visita cualquier país”.

En ese sentido, Ricardo Rondón preguntó si, como dice Pancho Rodríguez, hay nombre y apellido del supuesto culpable de su situación.

“Nuestro estudio no va a ser irresponsable y lanzar nombres en este momento, el sistema se encargará de saber y dejarnos saber si es que hay alguna posibilidad de tráfico de influencias”, admitió el abogado.

Fuente: América Televisión

