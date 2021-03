Tula Rodríguez se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder a su madre el último domingo a causa del COVID-19.

Y es que la conductora de ‘En boca de todos’ publicó mediante su cuenta oficial de Instagram un sentido mensaje donde le comentaba a sus seguidores lo difícil que la viene pasando.

“Como siempre luchaste hasta el final, y aunque es difícil aceptarlo porque no estaba preparada para perderte, sé que debo dar gracias a Dios porque me permitió tener a la mejor mujer como madre, esposa y abuela, porque en cada paso que diste no sólo nos enseñaste el valor de la vida, sino a que no debemos sentirnos derrotados nunca”, escribió muy sentida.

El emotivo mensaje de Doña Clarita antes de partir de este mundo

Recordemos que hace algunas semanas, Tula Rodríguez anunció que se contagió de coronavirus, por lo que tuvo que ausentarse del magazine para cumplir con su cuarentena obligatoria.

Sin embargo, tras su retorno a la pantalla chica, fue entrevistada por el programa “La Banda del Chino”, donde reveló lo último que conversó con su madre antes que fuera intervenida por los especialistas en salud.

“Cuando mi mamá partió de la casa para ser atendida de manera profesional, me decía: ‘tranquila hija, aquí te espero’. Ella sabe que es lo máximo. Yo le dije que he sido viuda hace cuatro meses, y que no iba a ser huérfana de papá y mamá, eso no me lo voy a permitir, y me dijo: ‘tranquila que ya vengo a jod**’”, contó con la voz entre cortada.

