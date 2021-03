Para nadie es un secreto que Jaime Bayly y Beto Ortiz no solo no son amigos, sino que protagonizaron una fuerte pelea años atrás en Latina Televisión. Sin embargo, en la entrevista de “7x7″ transmitida este domingo 28 de marzo con Julio Guzmán, el periodista defendió el trabajo del conductor de “Beto a saber” respecto a la vacuna de Sinopharm.

Todo ocurrió en medio de un diálogo sobre la libertad de expresión, ya que Jaime Bayly cuestionó que Julio Guzmán pida que el dueño de Willax Televisión le dé un “jalón de orejas” a Beto Ortiz.

“Si el programa del señor Ortiz, para ti, miente sistemáticamente, entonces la audiencia, que no es tonta, dejará de verlo”, dijo Jaime Bayly.

“Jaime, ¿a ti te parece responsable de que una persona como Beto Ortiz esté publicando información falsa sobre la calidad de las vacunas chicas y poniendo en riesgo la salud pública?”, preguntó el candidato del Partido Morado.

En ese sentido, Jaime Bayly afirmó que está de acuerdo con que la prensa investigue sobre la vacuna de Sinopharm: “Primero, yo no soy amigo del señor Ortiz, segundo, sí me parece bien que la prensa independiente peruana, sea el señor Ortiz u otro programa, dude sobre la vacuna china. ¿Por qué me parece bien? Porque la vacuna china viene de una sociedad, de un país que no es libre, que no es abierto, viene de una dictadura monolítica de partido único, el Partido Comunista, ¿por qué tenemos que aplaudir como focas amaestradas a la vacuna china?”.

“Cuestionar la vacuna china no me parece mal periodismo”, agregó Jaime Bayly.

No obstante, Julio Guzmán insistió en que Beto Ortiz puso en peligro la vacunación de los peruanos en su programa. “Está bien, pero cuando uno cuestiona algo tienes que mostrar evidencia, no un documento como el que se mostró. Además 45 países han comprado la vacuna china, o sea, ¿a 45 países nos han hecho los tontos? (...) Ese día, debido a lo que dijo Beto Ortiz, policías en Chiclayo no se quisieron vacunar”, explicó.

Pero no logró convencer a Jaime Bayly, quien aseguró que él sentiría temor de vacunarse con la vacuna china o rusa: “A mí me parece que si esos policías estaban asustados, tenían derecho de no vacunarse. A mí me daría miedo vacunarme con la vacuna china y con la vacuna rusa porque provienen de dos dictaduras”, sentenció.

