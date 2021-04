La conductora del programa “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, respondió algunas preguntas personales a través de su cuenta de Instagram.

Una de las preguntas que respondió fue si se va a volver a enamorar, tras el deceso de su recordado esposo, el productor de televisión Javier Carmona.

Tula Rodríguez dijo no estar apurada en abrir su corazón y eso llegará cuando tenga que suceder. Además, no sabe si pasará.

“Veo que andan muy preocupados por mi vida sentimental y de verdad que no hay apuro”, respondió Tula Rodríguez.

Seguidamente dijo: “Si un día me vuelvo a enganchar y a enamorar, pues Dios decidirá, se me cruzará una persona que diga wow, no sé”.

Por otro lado, Tula Rodríguez indicó que tampoco sabe cómo reaccionaría su hija Valentina. “¿Cómo lo tomará Valentina? No sé, no sé”.

