La conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, habló a través de su cuenta de Instagram sobre la muerte de su madre Doña Clarita a causa del coronavirus o COVID-19.

Tula Rodríguez indicó que la muerte de una madre es difícil de superar, por lo que cuando su madre falleció, lloró toda esa semana. Agregó que aún le falta llorar por su ausencia.

“La muerte de una mamá creo que no se pueda superar nunca. Cuando pasa lo que pasó con mi mamá, les juro que yo me quedé toda la semana encerrada y lloré y lloré. Aún siento que me falta llorar”, respondió.

Agregó que en honor a ella sigue trabajando y saliendo adelante. “Es mi mamá, es la persona que nos trajo al mundo, pero también haré lo que a ella le gustaba, amaba mi trabajo, así que en honor a ella, sigo chambeando”.

Sobre el luto, Tula Rodríguez aseguró que no le dejó y que lo lleva dentro de ella, más no en el color de su ropa.

“No he dejado el luto, el luto no significa tener ropa negra ni que me veas llorando todos los días, el luto está aquí y uno en honor a las personas que ya partieron, lo que tienes que hacer es lo que ellos hubieran querido que hagas”.

