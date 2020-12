Siguiendo el ejemplo de varios artistas de la farándula, Tula Rodríguez se animó a mostrar la decoración navideña de su hogar. La conductora abrió las puertas de su casa para las cámaras de su programa.

“Me da roche porque lo que pasa en mi casita, este año ha sido diferente pero Valentina quería decorar. No he sacado todo al 100% pero lo importante es que el espíritu navideño no se pierda”, confeso.

La exvedette revelo que este año decidieron innovar en la decoración. “Es un nacimiento bien peruano, lindo”, y expreso su felicidad pues estuvo acompañada con toda su familia en este lindo momento de unión familiar.

TE PUEDE INTERESAR