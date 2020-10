Tula Rodríguez sorprendió a todos sus seguidores al volver a estar muy activa en sus redes sociales tras la triste partida de su esposo Javier Carmona luego de haber estado dos años en estado vegetativo.

Y es que la conductora de “En boca de todos” decidió darse un respiro y alejarse de la capital junto a su pequeña hija Valentina con un viaje al norte de nuestro país, donde pudo reflexionar sobre muchos temas y recargar energías a pocos días de su retorno a la televisión luego de varias semanas.

“Este viaje para Valentina y para mi ha sido muy sanador. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos quedado mirando el mar, dentro de la casa, pero era importante estar juntas porque después de todo llegamos a la conclusión que solo tenemos agradecimiento de los casi 13 años que hemos pasado juntos”, expresó.

“Hay mucha gente que me dice: ‘Tula, el luto’... El luto está en mi corazón, no se va, pero no es justo ni para Valentina, ni para mi, quedarme desgarrada llorando en una cama. Ni tampoco es justo para la familia de mi esposo, que ya bastante dolor tiene. Todos tenemos que tener un nuevo inicio, intentar a vivir sin él y ser felices porque eso es lo que él quisiera”, finalizó.

Tula Rodríguez sobre su viaje - Ojo

