Tula Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas en pleno concierto en vivo de Christian Yaipén, líder del Grupo 5.

Todo ocurrió durante un enlace en vivo del programa “En boca de todos” con el reconocido cantante.

Casi al terminar el concierto, la producción sorprendió a Tula Rodríguez con un emotivo video por su cumpleaños.

Por su parte, sus colegas pidieron a Christian Yaipén que la “engría” cantando el famoso tema ”Que levante la mano”.

El líder del Grupo 5 no dudó en cumplir con este pedido, emocionando hasta las lágrimas a la conductora al recordar a su esposo Javier Carmona, quien actualmente continúa delicado de salud.

“Esa canción es hermosa, gracias Christian, de verdad yo estoy para divertir a la gente, no quiero estar llorando ni mucho menos. Gracias Christian, me encantó, me encantó”, dijo Tula Rodríguez muy conmovida.

Como se recuerda, “Que levante la mano” fue la canción que sonó en el primer ampay de Tula Rodríguez con Javier Carmona, en ese entonces esposo de Gisela Valcárcel.

Tula Rodríguez se emociona con tema del Grupo 5 - diario ojo

