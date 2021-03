Tula Rodríguez estuvo enlazada con el programa “En boca de todos” para confesarle al público que lamentablemente su madre y su hija Valentina habrían dado positivo al coronavirus, luego de conocerse que ella fue la primera infectada.

“Lamentablemente dieron positivo. Me hubiera gustado que fuera otra historia. Mi mamá es positiva, igual que mi hijita. Valentina por ser una niña, no tiene mayor síntoma ha estado con un poquito de dolor de cabeza nada más”, comenzó diciendo.

“Mi mamá ha estado bastante bien y hoy día está un poquito como lenta, como echadita en cama, no tiene muchos síntomas, lo que siente es como un dolor de cuerpo, no le duele la cabeza, no tiene fiebre, la saturación está perfecta, no tiene los pulmones comprometidos”, agregó.

Asimismo, la conductora de televisión comentó que su padre, quien se encuentra actualmente bajo el cuidado de una de sus hermanas, no ha presentado ningún síntoma, pero que por recomendación médica en unos días le realizarán las distintas pruebas de descarte.

“Mi papá todavía no presenta ningún síntoma, por eso me han dicho por recomendación que en cinco días le saquemos el examen para poder tener un resultado veraz. Él está bastante bien, está en otro lugar por el tema de la carga viral”, expresó.

“Me hubiera encantado que otro sea el resultado, que solo sea yo y si pues, uno siente ese sentimiento de culpabilidad, pero como dicen yo me he enfermado trabajando”, finalizó diciendo Tula con la voz entrecortada.

