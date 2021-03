La conductora de televisión, Tula Rodríguez, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que expresó su temor, en especial por sus padres, tras dar positivo al coronavirus o Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez contó que quedó en shock con la noticia. “Gracias por las muestras de cariño. Ustedes saben que todas las semanas me hacía la prueba hasta que el sábado por la tarde me dijeron que era positivo y quedé en shock”.

Agregó que tiene mucho miedo en especial por sus padres, quienes son adultos mayores y vulnerables a complicaciones. “Y sí me dio mucho temor, tengo miedo, sobretodo por mis papás que son de la tercera edad. A mi papá no le hemos sacado la prueba porque aún no tiene los síntomas, pero mi mamá sí, un poquitín”.

“Tengo miedo, pero también tengo confianza de que Dios va obrar, sí se puede. Con miedo pero con todo”, agregó.

Tula Rodríguez también contó como se han dividido en su casa para evitar el contagio. “Tengo a Valentina en su cuarto, a mi mamá en su cuarto y a mi papá con lolita en otro lado de la casa de mi mamá, pero no me voy a deprimir”.

