Primero le tocó a Christopher Gianotti, quien fue invitado por el ‘YouTuber’ ‘Chiquiwilo’ a una entrevista donde reveló detalles de su relación de padres con la madre de sus hijos y ahora Úrsula Boza decidió dar su versión de todo lo que pasó y no pasó en su matrimonio que aún no ha terminado.ue aún no ha terminado.

La actriz sorprendió a sus fans al referirse a Christopher Gianotti como “mi aún esposo”, revelando que el padre de sus hijas, se niega a darle el divorcio, incluso prometiéndole que jamás se lo dará, además Úrsula Boza anunció que renovaron sus votos durante el 2022, pero no resultó.

El tener proyectos laborales en común y la crianza de sus hijas, estaría logrando que se acerquen y entiendan más, por lo que Úrsula Boza no tendría problemas en regresar con su aún esposo: “No sé qué nos deparará en el futuro con nuestro programa, si regresaremos o no, pero desde hace un buen tiempo, los dos hemos madurado mucho, hemos crecido, evolucionado y los errores que cada uno cometió cuando estábamos juntos, ya están sanados”.

La actriz además reveló que sufrió de depresión cuando el padre de sus hijas, consiguió otra pareja, con la que afortunadamente no duró mucho tiempo, porque al parecer a Úrsula Boza no le caía bien.

TE PUEDE INTERESAR