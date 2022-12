Más que feliz. Úrsula Boza no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su felicidad tras el retorno de su conocido personaje de ‘Claudia Llanos’, más conocida como ‘la mirada de tiburón’, en el último capítulo de la serie “Al Fondo hay Sitio” en su novena temporada.

Y es que recordemos que en antiguo episodio de infarto, se conoció la identidad de una misteriosa mujer vestida de negro que puso muy nerviosa a Francesca Maldini. Al fin se pudo conocer que Llanos, quien aparentemente estaba muerta, fue resucitada.

Frente a ello, la reconocida actriz peruana no dudó en agradecer a todos sus seguidores por las muestras de cariño al verla nuevamente en la pantalla chica. “Muchísimas gracias, de verdad, he recibido más de 200 mensajes, y estoy tratando de responder a todos. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, me voy a dormir feliz”, dijo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, recordemos que la ‘Mirada de tiburón regresa a la exitosa comedia como la admiradora secreta de Diego Montalbán, interpretado por Giovanni Ciccia.

Por otra parte, Úrsula Boza también confesó que ella sabía de su retorno a la serie desde hace aproximadamente un mes. “Debía mantener en secreto. Hoy grabé en incógnito. Espero que lo disfruten, no se pueden perder la temporada del próximo año porque se vienen historias alucinantes”, agregó.

