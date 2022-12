Este 23 de diciembre de 2022, Johanna San Miguel anunció que varios de los ‘guerreros’ históricos no continuarán en “Esto es guerra” para dar paso a los nuevos participantes que realizaron casting durante todo el año.

“Tanto guerreros como combatientes que tienen mucha experiencia, que han estado años en diferentes programas, unos de ellos por voluntad propia y lamentablemente para nosotros también, que los queremos tanto, no seguirán en el programa; otros, la producción no los convocará nuevamente por diferentes razones, no sé si ellos lo saben ya, no sé si producción ya les ha confirmado chicos, quiénes se quedan y quiénes se retiran por orden de producción”, comentó la conductora.

“No, no lo saben, o sea, menos Renzo y yo, no sabemos absolutamente nada, lo que sí sabemos es que muchos de estos rostros que nos acompañaron muchos años, estamos profundamente agradecidos con todos ellos, son espectaculares seres humanos y entregados a su trabajo y con su trabajo mantienen a su familia, yo siempre los voy a admirar tanto, muchos de ellos no volverán a Esto es guerra”, dijo Johanna San Miguel.

Por su parte, Renzo Schuller dedicó unas emotivas palabras a los chicos reality: “Me da muchísima pena porque son más de 10 años que han estado acompañándolos a todos ustedes en los distintos programas, como dijo Johanna, llevándoles alegría, identificándose con muchos de ustedes y siendo reconocidos en muchos lugares en los que les tienen muchísimo cariño, pero por distintos motivos, algunos personales y otros por decisión de la misma producción, no todos continuarán el próximo año”.

Asimismo, Johanna San Miguel aseguró que los ‘guerreros’ históricos son un ejemplo para los nuevos participantes del programa: “Quiero que vean los rostros de nuestros históricos, de la gente que dio todo en Esto es guerra, un aplauso enorme para todos ustedes, la nueva generación de Esto es guerra los aplaude, los admira, son ejemplo para ellos a seguir, ustedes son el ejemplo para la nueva generación realmente y ese aplauso es para cada uno de ustedes”.

