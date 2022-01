Valeria Piazza regresó al bloque de espectáculos de América TV y se mostró sorprendida por lo rápido en que Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba decidieron rehacer su vida amorosa y salir con otras personas, tras su escandaloso divorcio.

Como se sabe, Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba están oficialmente divorciados desde el 29 de noviembre del 2021. Tras la separación, la actriz continuó viendo al bailarín ‘activador’ Anthony Aranda; mientras que el futbolista comenzó a salir con la empresaria Ale Venturo - amiga de Natalie Vértiz - desde fines de diciembre.

“El ‘Gato’ es también del club de los que no pueden estar solteros. Me parece rápido, que los dos se hayan enamorado bastante rápido. Yo no sé si un clavo saca a otro clavo, yo tengo esa teoría en duda. A veces dice, otro clavo, feliz con el clavo, pero ¿Cuánto dura eso?”, cuestionó Valeria Piazza.

También recordó que Ale Venturo, al igual que Rodrigo Cuba, tiene una hija de su anterior relación.

“No les deseo el mal, les deseo toda la felicidad del mundo. Pero yo siempre pienso que hay que esperar un poquito más para darte cuenta si esa es la persona que corresponde para tener una relación larga, ambos tienen una hijita, él se acaba de divorciar, hay que guardar un poquito de luto creo yo”, aconsejó al exesposo de Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo estarían usando el mismo anillo

Tanto la empresaria como el exesposo de Melissa Paredes estarían usando dos anillos con el mismo diseño. “Los dos tienen el mismo anillo”, escribió un fans, lo cual se puede confirmar al revisar las fotos de Instagram que han subido el ‘Gato’ y Ale en los últimos días.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Raffaella Camet cuenta que tuvo COVID-19

Camet asegura que superó la enfermedad.