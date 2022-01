La conductora Valeria Piazza reveló que recibió el Año Nuevo 2022 completamente sola luego que su novio dio positivo a COVID-19. Según la exMiss Perú, se fue a dormir temprano y no realizó ninguna cábala.

“Año Nuevo la pasé sola, encerrada, me enteré que Pierre dio positivo, ya con la molecular me asusté, me encerré en una casa solita hasta el día de hoy”, contó Valeria Piazza.

“He estado hablando con Xime bastante y le decía, Xime, ya voy tres antígenas, mis tres antígenas negativas, me falta una molecular y esa molecular es decisiva, han sido las 12 horas más largas de mi vida”, agregó.

“Vale, ¿y qué hiciste a las 12? ¿Te abrazaste?”, preguntó Brunella Horna. Sin embargo, Valeria Piazza confesó que se fue a dormir sin realizar cábalas.

“El Chavo soy, ni siquiera comí las uvas, me fui a dormir, 10:30 estaba dormida, así fue mi Año Nuevo”, explicó entre risas.

Por su parte, Brunella Horna aconsejó a Valeria Piazza que se haga una limpia con un cuy: “Yo, si paso las 12 sola, así sea en mi cuarto paseo con la maleta. Claro, alguna cábala tienes que hacer”.

“No, anda hazte un baño, hazte un baño hermana, has estado durmiendo. El año pasado la pasé un poco mal y mi año fue (más o menos). Este año en la casa, tranquilo, pero le dije Richard, te pones tu polo rojo y yo con mi vestido rojo, así que vamos a pasar un año lindo (...) Pásate un cuy, algo por ahí”, concluyó Brunella Horna.

