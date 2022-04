La modelo Valery Revello, expareja del futbolista Sergio Peña, fue captada besando apasionadamente al exchico reality Diego Rodríguez, de acuerdo a una promoción difundida este domingo 24 de abril por el programa “Amor y fuego”.

A través de Instagram, el programa difundió imágenes donde se observa a Valery Revello muy bien acompañada por el exparticipante de “Esto es guerra”, quien también es expareja de una joven llamada Lorena Celis, quien fue relacionada sentimentalmente a Sergio Peña.

“Mientras Sergio Peña coqueteaba con la ‘tremendonga’ Lorena Celis, su ex Diego Rodríguez, se chapa y se amanece con la esposa del pelotero”, se indica en el video del programa “Amor y fuego”.

En el primer video se ve a la expareja de Sergio Peña besando apasionadamente a Diego Rodríguez en una discoteca de Miraflores. En otras imágenes se ve que Valery Revello y Diego Rodríguez salieron juntos del lugar y, aparentemente, habrían entrado a una casa solos.

Lorena Celis vs. Valery Revello

Como se conoce, semanas atrás, Lorena Celis, expareja de Diego Rodríguez, intentó burlarse de Valery Revello por el supuesto romance que tendría con Sergio Peña.

“A mi me parece un chico super buena onda, es atractivo (...) No, no para nada, (no descarto un romance)”, dijo Lorena sobre Peña al mismo programa. Consultada sobre las supuestas indirectas de la aún esposa de Sergio Peña, Valery Revello, comentó: “La verdad, te soy bien honesta, no hablamos de ella”.

No obstante, días después, el mismo Sergio Peña descartó tener un romance en la actualidad y aseguró que respeta y desea lo mejor a la madre de su hija.

