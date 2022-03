¡Totalmente cansada! Valery Revello, expareja del seleccionado Sergio Peña, se mostró bastante incómoda al realizar una trasmisión en sus redes sociales y ser comparada con Melissa Paredes por unos cuantos cibernautas.

Y es que este comentario se daría a raíz que la modelo fue ampayada saliendo de un hotel con un joven surfista, cuando aparentemente aún tenía una relación con el futbolista. Sin embargo, ella y el padre de su hija salieron al frente para anunciar que no tenían nada para cuando eso ocurrió.

Incluso, recordemos que Revello confesó que siempre amará a Sergio Peña y que no se quitará por nada del mundo los anillos de su matrimonio. Además, ambos siempre cuidarán su intimidad, manteniendo una buena relación como padres.

En ese sentido, Valery no se calló nada y arremetió contra las fanáticas de la exconductora de “América Hoy”, quienes compararon su situación con el ampay que tuvo la exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Ay, por favor, las fanáticas de Melissa Paredes, lárguense de acá. Déjenme de seguir de las redes, de verdad. Si son fanáticas de ella, no me interesa, no la conozco, no me importa su vida, ni me interesa conocerla, déjenme en paz, yo soy otra persona”, comentó fuerte y claro.

“Yo soy ‘team gato’, por favor, y ‘team Ale Venturo’. Me tienen harta con Melissa, vayan a su Instagram pues (...) ¿Quién ha atacado a otra? O sea, yo jamás la menciono a esa señora, no la odio, no me cae mal, no la conozco”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO