La influencer Valery Revello, expareja del futbolista Sergio Peña, reveló que viajó fuera del país para recoger sus cosas, pero se mostró muy afectada por no poder hacerlo junto a su hija Vittoria.

“Feliz porque voy por alguna de mis cosas”, escribió Valery Revello en Instagram Stories, dejando entrever que viajaría a Miami, Estados Unidos, pues dejó todas sus pertenencias en ese lugar luego de separarse del seleccionado nacional.

Foto: Instagram @valeryrevello

Sin embargo, Valery Revello contó que es la primera vez que viaja sin su hija: “Pero más triste porque me voy sin mi compañera de viaje, con la personita que he viajado desde que tiene 2 meses de nacida. Tenemos más de 30 vuelos juntas, ninguna sin ella. Hoy se rompe la tradición”, lamentó.

Foto: Instagram @valeryrevello

“No calculan lo triste que estoy. A veces pienso en que podría verle el lado bueno, viajar sin ella en un viaje corto y tiempo para mí que también lo necesito. Pero ahorita mismo me estoy, qué difícil es!! Encima lloró diciendo que quería volar conmigo”, relató la influencer.

La ex de Sergio Peña también lamentó expresar su tristeza públicamente: “Ya, perdón el drama, es que no he estado nunca más de 1 día sin ella, es nuevo para mí”.

Foto: Instagram @valeryrevello

