Vanessa López reveló que hace varios meses dejó la casa que compartía con Carlos “Tomate” Barraza.

A través de Instagram, la expareja de “Tomate” Barraza contó que aunque su separación fue en el mes de marzo, recién se mudó en agosto.

“Ya no (vive con él), desde agosto. Nos separamos en marzo, pero seguimos viviendo juntos, pero en agosto me mudé. Me demoré un poco en irme por el tema de la pandemia, porque estaba buscando un departamento”, explicó Vanessa López.

Asimismo, contó que actualmente vive con sus hijos y sus mascotas: “Viven mis dos hijos conmigo, Emiliana y Matías, y mis dos perritos”.

En otro video, Vanessa López celebró no haberse casado por Iglesia con “Tomate” Barraza. “No, gracias a Dios no lo hice. Todavía me queda un chance”, dijo.

Foto: Instagram Vanessa López

