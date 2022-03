¡Fuerte y claro! Vanessa López no se quedó callada y decidió referirse a las declaraciones que dio Carlos ‘Tomate’ Barraza en “América Hoy”, donde se defendió y aseguró que no fue a visitar a su segunda hija, debido a que estuvo internado de emergencia en una clínica.

“Para nadie es un secreto que tengo dos hijas y a mis dos hijas las amo por igual... Querer a una hija más que otra sería abominable. Desgraciadamente se llevan muchos años de diferencia, pero no significa que no quiera a Emiliana, quien es la copia de mi madre, de su abuela. Jamás tendría una preferencia por una o la otra”, expresó el cantante.

En ese sentido, la modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una peculiar historia, coincidentemente cuando ‘Tomate’ Barraza se refería a ella en América TV.

En la mencionada red social se puede apreciar cómo Vanessa López puso varios emojis de la cara de un payaso. ¿Indirecta para el cantante?

¿Qué fue lo que dijo Vanessa López sobre Barraza?

A través de sus historias de Instagram, la influencer le recordó a “Tomate” que tiene dos hijas y no solo una, dando a entender que no cumple responsablemente con su rol de padre. “Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’”, escribió.

