Vanessa Terkes: exnovio saca cara por ella y asegura que es una persona "honesta y cero interesada"

¡La defendió! El exnovio de Vanessa Terkes, el productor Rodolfo de Anda, con quien mantuvo casi 9 años de relación y a poco de decir el "sí, acepto", sacó cara por la actriz tras la denuncia contra su aún esposo George Forsyth.

Lo primero que dijo la expareja de Vanessa fue que es mentira que vio a la actriz en México, en marzo pasado, luego que se deslizara esta versión en el programa 'Magaly tv, la firme'.

"No la vi cuando vino, porque estaba operado, sí supe que estuvo aquí por nuestros amigos en común. No la veo desde mucho antes de su boda. Me suena absurdo (que se deslice que pudo ser infiel) porque ella es una persona honesta, sobre todo con ella misma. Cuando no quiere estar en una relación te lo dice y se despide", contó para diario Trome.

Además, resaltó que Vanessa Terkes es una persona honesta, tranquila y de nombre corazón, incluso indicó que jamás ha tenido problemas con el alcohol.

"'Vane' fue mi pareja por casi 9 años y cuando salíamos con los amigos los fines de semana, tomábamos unos tragos y jamás tuvo algún problema, ella es lo menos agresiva del mundo. Es tranquila y cariñosa, buena persona y siempre se preocupa por los demás. Incluso, yo tuve algunas discusiones con ella, porque cuando se iba a filmar a Perú, todo lo que ganaba allá lo donaba a la gente y le decía que guardara algo para lo que le hiciera falta".

Rodolfo de Anda también señaló que jamás fue agresiva:"Como toda pareja tuvimos buenos y malos momentos, incluso cuando terminamos no me aventó el anillo. Vino, me lo entregó y agradeció como buenos amigos".

Aunque no sabe por qué no funcionó el matrimonio de Vanessa Terkes y George Forsyth, el productor asegura: "No lo sé (por qué no funcionó), solo puedo decir que Vanessa cuando te ama, va con todo".

Por último, el exnovio de la actriz aseguró que "nunca" (le pidió una indemnización al separarse), "no es interesada".