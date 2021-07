Vanessa Terkes fue consultada sobre la nueva pareja de su exesposo George Forsyth, una joven cajamarquina de 28 años e ingeniera industrial.

Terkes resaltó que Cajamarca es uno de los departamentos que le encanta, pero de ella no puede opinar porque no la conoce.

“Me encanta Cajamarca, tienen mantequilla, quesos, son buenos productores. A ella yo no la conozco para poder opinar acerca de algo”, señaló Vanessa Terkes.

Asimismo, la conductora radial resaltó el buen físico que tiene la actual novia de George Forsyth: “Si me dices de su físico, está preciosa. Acerca de ella no puedo opinar porque no la conozco, seguramente sus amigas pueden opinar de ella y debe ser una linda persona”.

Finalmente, acotó que ella está soltera más no sola. Dejó entrever que estaría saliendo con alguien de por ahí.

TE PUEDE INTERESAR