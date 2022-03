¿Se acabó el amor? Vania Bludau sorprendió a todos sus seguidores al utilizar sus redes para anunciar que le puso fin a su relación con Mario Irivarren. Y es que la exchica reality tomó la decisión de lanzar esta comunicado, luego que aparentemente declarara hacia un programa de televisión.

“Hoy fui interceptada por un programa de tv y sé que fue por mi culpa, porque si los sentimientos no se hubiesen apoderado de mi, nadie estaría buscándome para hacerme preguntas”, se comienza leyendo en sus historias de Instagram.

En ese sentido, a pesar que no quiso dar detalles de lo que habría ocurrido con Mario, la modelo se mostró bastante afectada con esta ruptura. “Actué mal al tratar de fingir frente a la cámara y creo que no me salió bien. Lo siento. Hacer estos anuncios públicos de un tema personal, es tedioso y triste, pero es lo correcto, se supone”, agregó.

Pese a todo, Vania aseguró que aún siente mucho amor por el excombatiente, pero que habrían sido motivos de fuerza mayor los que la obligaron a terminar su romance. ¿Ampay a la vista?

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO