Vania Bludau se confesó en “Estás en Todas” y reveló sus ganas de ser mamá sí o sí en los próximos años. La exchica reality contó que muere por tener un bebito con o sin Mario Irivarren.

“Yo sí o sí..en dos años, escucha bien, tengo que ser mamá...tengo que, porque quiero y porque sería la mejor edad creo, con quién esté”, dijo Vania Bludau, sorprendiendo.

Incluso contó que este tema ya lo ha conversado con Mario Irivarren. “Sí lo he hablado con Mario en algún momento, pero lo que pasa es que tenemos una relación de menos de un año y no me gusta hacer las cosas a la alocada”.

“Ahora hemos negociado que si en un par de años no pasa, entonces chau Mario”, agregó la modelo.

Vania Bludau resaltó que muere por ser mamá e incluso puede serlo gracias a un donante, por lo que señaló que no necesita a un hombre para dicho objetivo. “Puede sonar mal, pero para ser madre soltera, mejor me consigo un donante y perdón si ofendo a alguien, pero muero por ser mamá”.

