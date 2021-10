La expareja de Josimar, María Fe Saldaña, se mostró muy molesta cuando hacía una trasmisión en vivo, realizando sus bingos.

La joven que está embarazada, pidió respeto y que no le nombren ciertas palabras como “casar”, “Peluchín” y “Magaly”.

““Casar”, “Peluchín” y “Magaly” están prohibidas porque estoy trabajando y tienen que respetar, entonces ya saben”, dijo de frente María Fe Saldaña.

La expareja de Josimar incluso amenazó con sacarlos del bingo si escriben algo que a ella le fastidia. “Si van a seguir hablando de eso, los voy a sacar, así sean comentarios bueno que tenga alguna palabra que me fastidia”.

Sin pelos en la lengua y sumamente enojada, María Fe Saldaña pidió que le hagan preguntas privadas en sus redes privadas y no en un “En Vivo” donde está trabajando. “Lo que ustedes quieran preguntarme, me pueden preguntar en mi Instagram privado y no en un ‘en vivo’ donde estoy vendiendo cosas para trabajar y haciendo mi página”.

TE PUEDE INTERESAR