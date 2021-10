En la última edición de “Magaly TV, La Firme”, la “Urraca” Magaly Medina y el Dr. Tomás Ángulo comentaron sobre la situación de la joven embarazada María Fe Saldaña ante el presunto abandono del cantante Josimar.

Todo esto ocurrió tras las declaraciones del señor Luis Saldaña, padre de la joven, quién reveló que María Fe dejo sus estudios universitarios para comenzar una relación con el interprete de “El Aventurero”.

Al respecto, Magaly y su invitado lamentaron que la jovencita no haya terminado sus estudios superiores para irse con Josimar. “Si estaba estudiando, el padre le estaba dando una carrera, ¿por qué no terminar la carrera?” Sigue tu romance, pero termina tu carrera, cuestionó Magaly.

“Ahora miren a la chica. Dejó la carrera, está embarazada, está haciendo binguitos por la web, ganando ... ¿Cuánto 50 soles? Su papá ahora no va querer pagarle la carrera. Va a tener que comprar pañales antes que cuadernos o ¿Josimar le va a quitar la universidad?”, añadió.

Vale indicar que la producción del programa “Magaly TV, La Firme” logró comunicarse con el padre de la joven donde expresó su indignación con el salsero.

“Desde el comienzo yo no estuve de acuerdo con la relación, porque ella no terminó su carrera, yo le dije que no, tenía una carrera proyectada. La ha dejado como a las otras”, contó Luis Saldaña.

