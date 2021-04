Vania Bludau confirmó que está viajando nuevamente a Estados Unidos para poder seguir trabajando y generar ingresos. Y es que la modelo negó tajantemente que su viaje sea por haberse distanciado o peleado con Mario Irivarren.

“Voy a estar yendo y viniendo de Estados Unidos, pero todo está bien entre nosotros. Como todos, tengo que trabajar, hay marcas que me auspician, pues no tengo un ‘sugar daddy’ como otras chicas”, comentó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Por otra parte, la exchica reality también aseguró que su expareja, el abogado Frank Dello Russo, no está viviendo en el mismo edificio que ella en Miami.

“Nada que ver, él no es mi vecino, no vive en mi edificio. Quizá lo han filmado porque irá a ver a alguien... No es dueño de ningún depa ahí y yo te lo puedo decir. Fácil ha alquilado ahí hace algún tiempo (...) Debe haber ido a visitar a alguien ahí. Miami es muy chico, así como Lima. ¿Quién vivirá ahí? Seguro el hermano, no sé”, expresó.

“No, yo no saludo. Por mi parte sí terminamos mal, no voy a decir que es mi mejor amigo. Yo no miento. Lo que sucede es que es muy diferente cuando terminas una relación bien, conversando, a cuando terminas mal”, agregó.

