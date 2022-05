El conductor de ‘Amor y fuego’ tuvo a la mano los irreverentes chat de Vania Bludau y Mario Irivarren, donde dejan al descubierto la extraña y tóxica relación amorosa que tenían, donde incluso pelean por los gustos culinarios del otro.

Por primera vez, se pudo tener un panorama más amplio de lo que fue la relación entre Mario Irivarren y Vania Bludau y una de los chats entregados por Irivarren, produjo las burlas de Gigi y ‘Peluchín’.

Chat del “Plátano con ocopa”

Mario: Sí amor, voy para allá

Vania: Okey te dejo tu comida

Vania: Mejor come en tu casa, voy a descansar

Mario: Todo por preguntar qué hay de comer, hoy me dijiste que ibas a estar un poco irritable, pero no me imaginé que hasta este punto

Vania: Anda a comer tu ocopa con platano nomás

Mario: Sigo sin entender qué hay de malo en mi pregunta

Vania: Tómalo como quieras, buenas noches

Fue parte del chat que leyó Rodrigo, donde afirmó que Vania dejó a Mario: “sin comida, sin plátano, sin ocopa”, mientras que Gigi tildaba a ‘Irivarren’ de “sonsonaso”, por permitir que le hablen así.

