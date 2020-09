Michelle Renaud es una actriz mexicana que ha participado en diversas novelas, series y películas. Empezó su carrera artística cuando era una niña con la telenovela “Ángeles sin paraíso”, desde entonces ha destacado en diversos proyectos como “Rebelde”, “La Reina soy yo”, “Hijas de la luna” y “Pasión y poder”. Hoy es una reconocida artística que tiene miles de seguidores en redes sociales, que siguen cada paso de su vida profesional y personal.

La bella actriz de 32 años es una fiel amante de los deportes y la vida sana, pues es vegana desde hace 9 años. Es madre, tiene un hijo de 3 años llamado Marcelo, y es pareja de Danilo Carrera, exfutbolista de Ecuador y también actor.

Para Michelle ser madre es lo más hermoso que le ha pasado en la vida, por eso trata de darle a su hijo los cuidados necesarios para su desarrollo. Además, pone especial atención en la alimentación de su pequeño para que crezca fuerte y sano.

Renaud debutó cuando era una niña con la telenovela “Ángeles sin paraíso” (Foto: Michelle Renaud/ Instagram)

En una publicación en su cuenta de Instagram, Michelle Renaud compartió con sus seguidores los hábitos alimenticios de su hijo causando una gran polémica. A diferencia de la mayoría de niños de hoy en día, el pequeño Marcelo no come carne ni tampoco dulces.

La artista señaló en el post que estas son dos reglas fundamentales en su hogar, ya que este hábito lo vuelve un niño más despierto y energético. Asimismo, dijo que prefiere darle a su hijo cosas que lo nutran y lo hagan más feliz.

“Mi hijo es vegano lo cual yo creo es lo que hace que sea un niño tan despierto y consciente (porque su cuerpo siempre recibe alimentos benéficos y no toxinas y procesados que lo pongan a trabajar en una digestión más pesada)”, detalló la interprete.

Michelle Renaud ha destacado en proyectos como "La Reina soy yo", "Hijas de la luna" y "Pasión y poder" (Foto: Michelle Renaud/ Instagram)

A sus 3 añitos, Marcelo tampoco toma azúcares artificiales que puedan ensuciar su sistema digestivo, haciéndolo así más fuerte y sano, según explicó su mamá.

"Nada de dulces, aquí todo el mundo me dice “pobre de tu hijo” en mi experiencia con eso, Marcelo no necesita los dulces, el sabe que no son buenos y si llega a comer es uno cada mil años y temprano,los beneficios son que no hace berrinches nunca", señala en otra parte del post.

Aunque muchos seguidores le hicieron preguntas sobre el estilo de alimentación de su hijo, otros la criticaron señalando que hay niños que no son veganos y que también son despiertos y llevan una vida saludable.

“Conozco muchos niños y niñas que NO SON VEGANOS y también son súper despierto y conscientes. Yo creo que no debes generalizar ni comparar”, "Pues mis hijas comen dulces, no son veganas y no se duermen a las 7:30 ¡y aún así son súper despiertas e inteligentes! No puedes generalizar!, “¡Lo que está bien según tú para tu hijo no es lo mismo para los demás!”, son algunos de los mensajes que le escribieron.

La publicación generó un debate en Instagram sobre la alimentación de los niños, algunos estaban a favor de la actriz y otros la criticaron fuertemente. Sin embargo, Michelle Renaud trató de no poner atención a los comentarios negativos y siguió mostrándose feliz al lado de su hijo.

Michelle Renaud estuvo casada con Josué Alvarado, padre de su hijo Marcelo (Foto: Michelle Renaud/ Instagram)