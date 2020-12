Vernis Hernández se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras haberse realizado la operación de la manga gástrica para erradicar las dolencias y otras complicaciones que el sobrepeso había generado en ella.

“Tuve complicaciones con mi respiración, me agitaba mucho, además me dolían mucho las rodillas y las piernas, con decir que no podía ponerme tacos porque era algo insoportable, ni que decir de los vestidos, los tuve que guardar todos y solo usaba jeans con polos anchos”, comenzó contando.

Asimismo, la salsera asegura que se encuentra siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de su médico de cabecera, así como también una guía de nutrición basada en proteínas y suplementos que ayudan a su buena alimentación.

