La salsera Vernis Hernández se sumó a la lista de artistas que contrajeron el Coronavirus, ahora recordó su dura lucha contra la enfermedad hace más de un año. La cantante cubana reveló que cayó en depresión durante de la pandemia.

Vernis aseguro que aún sufre secuelas tras superar la enfermedad, las cuales se maximizaron luego de someterse a la operación de manga gástrica.

“La recuperación fue relativamente rápida. Yo estuve hospitalizada, con oxígeno 24 horas, ya que mis pulmones estuvieron muy comprometidos, así que tuve terapia en casa con unos aparatos que tienes que respirar. Hacía terapia varias veces al día y por varios minutos. Estuve así casi un mes y medio, y mis pulmones se limpiaron bastante, pero todavía quedaba un poco de flema en los ductos que van a los pulmones y eso con el tiempo se eliminó”. indicó para el Trome.

En esa línea agregó: “El tema de los temblores, como que mi cuerpo siempre estuviera ‘erizado’, la debilidad en todo el cuerpo, no tenía mucha fuerza y mucha falta de aire, lo que me perjudicaba al momento de cantar, la tos, por eso tuve que esperar para volver a trabajar. Y lo otro fue la caída del cabello, recién habían pasado dos meses de que me operé de la manga gástrica y, como todos saben, es normal que tu cabello se comience a caer, pero a eso súmale el Covid, la caída de mi cabello fue muy fuerte. Recién a los meses de estar recuperada se detuvo”.

