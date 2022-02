¿No cree en el amor? Verónica Linares sorprendió a propios y extraños al revelar detalles inéditos de su actual relación con su esposo Alfredo Rivero, con quien tiene dos hijos. Y es que la conductora mencionó que antes de conocerlo, la suerte no le sonreía en el amor y hasta siempre le terminaban por el Día de San Valentín.

“Siempre me terminan en San Valentín... Obligada no, porque hay que celebrar y está todo rojo y es una locura... Ya pues, estás con pareja y harás algo, te vas a comer a ver, y dos veces con una diferencia de años luz, te lo juro que me han acabado”, comenzó diciendo para el programa ‘Estás en todas’.

Pese a que el juego se trataba en contar cuáles fueron las peores celebraciones por el día del amor que hayan tenido las figuras del canal 4, la historia de la periodista, dejó a más de uno sorprendidos.

“La primera hace dos millones de años, estaba un poco incómodo, la cosa aparentemente venía mal, pero yo nunca me doy cuenta, ni beso nos dimos ese día, y al día siguiente y a los dos días pues chao no, y yo ‘¿qué?’... Entonces sabes qué por eso no celebro San Valentín, así que este lunes me voy a trabajar tranquila y voy obviar ese maldito día”, agregó la comunicadora de América TV entre risas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO