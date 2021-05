La periodista Verónica Linares reapareció en las redes sociales luego de que se confirmara que su compañero de trabajo, Federico Salazar, dio positivo a coronavirus o COVID-19.

Al parecer, Verónica Linares se encontraría bien de salud, pues se le vio compartiendo junto a sus hijos y haciéndole comer a la menor.

Incluso, Verónica Linares decidió compartir un video de su pequeña hija donde se pregunta por qué llegó en tiempos de pandemia, pero luego se muestra feliz por esa dicha.

“Confieso que a veces, en medio de esta pandemia, me he preguntado por qué viniste justo ahora hijita. Lo sé, no debería pero esta es una situación tan difícil, de tanto miedo, que me gana la angustia. Pero luego, llegan estos momentos tan bellos que solo me queda agradecer a la Virgencita haberme concedido este milagro”, escribió.

FEDERICO CON COVID

Este viernes, América TV informó que Federico Salazar, conductor de los programas “América Noticias” y “Cuarto Poder”, dio positivo a prueba de coronavirus (COVID-19).

“Salazar Bustamante se encuentra estable, cumpliendo la cuarentena en su vivienda. Y por ello estará quince días alejado de la conducción de ‘Primera Edición’ y ‘Cuarto Poder’”, se explicó en la página web de América TV.

Finalmente, Federico se refirió a sus compañeras de conducción, Verónica Linares y Mávila Huertas, y reveló que ellas sí se hicieron los exámenes y esperan los resultados: “Ya se hicieron prueba hoy”.

