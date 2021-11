La conductora emblema de ‘América Noticias’, la periodista Verónica Linares se animó a contar cómo decidió tener a su primer hijo Fabio durante una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Natalie Vértiz llegó a su casa para conversar con ella sobre su vida al lado de sus dos hijos Fabio y Antonia, y su pareja y padre de sus hijos, Alfredo Rivero. Allí confesó que ella nunca soñó con ser madre, su deseo surgió cuando tenía 30 años y se fue a la ginecóloga, quien le dijo que tenía un aparato reproductor de una mujer mayor.

“Una ginecóloga me mandó a hacerme unos exámenes de hormonas. A los tres meses me dijeron que los resultados me salieron mal: ‘Eres como una mujer diez años mayor’. Y yo estaba sorprendida, luego dijo: ‘Pero no te preocupes, me dedico a la fertilidad...’. Y yo estaba en shock”, contó Verónica Linares.

“Yo nunca pensé en el tema de la maternidad, sin embargo, en ese momento sentí: ‘no vas a ser mamá’, luego empecé a pensar si quería o no serlo, además solo tenía dos años con Alfredo. Fui en mi hermana y lloré. Visité en un ginecólogo que es mi amigo y me dijo: ‘Esperemos tres meses te limpias el cuerpo (sin tomar pastillas anticonceptivas) a ver qué sucede y te hacemos unos exámenes. Mientras tanto practica”, agregó la periodista.

Verónica Linares habló con su pareja muy nerviosa sobre el tema de tener un hijos. “No iba a ‘chantarlo’, tenía que contarle... Entonces le dije y me respondió: ‘Ay claro, sí’. Y al mes salí embarazada”, señaló emocionada.

Verónica Linares cuenta sobre su primer embarazo

