A pocas semanas de convertirse en madre por segunda vez luego de siete años, la periodista Verónica Linares se animó a comentar sus expectativas de la próxima llegada al mundo de la pequeña Antonia.

Reveló que tuvo una verdadera “dulce espera”, porque no tuvo ni los típicos malestares de una gestante, ni los raros antojos que a aveces se presentan en los embarazos.

“Contenta porque ya falta poco para ver a la bebé, que es lo que más nos entusiasma, pero es en una situación tan rara, en medio de esta pandemia. Conversando con especialistas, ya sabíamos que la bebé iba a nacer en medio de toda esta situación. Por lo que hemos visto, en setiembre no habrá mejora, probablemente se viene una crecida (de contagios) o para octubre -ojalá que no- pero soy realista”, manifestó a Diario Ojo.

Asimismo, la conductora de América Noticias lamenta que su pequeña tenga que nacer en plena pandemia, ya que no podrá ser visitada por nadie de la familia.

“Probablemente, mi esposo no va a poder acompañarme (en el parto), tiene que quedarse con mi hijito Fabio. Nadie de la familia va a poder venir a conocer a la bebé, ni yo voy a poder llevarla, los abuelos no van a poder ver a la recién nacida. Todo tiene que ser por video, porque los abuelitos son más vulnerables. De verdad es una situación muy rara, pero felizmente estamos sanos”, confesó.

Por último, Verónica aún no tiene conocimiento de cuánto tiempo estará separada del noticiero, debido a que primero tiene que organizar las cosas en su hogar. “Todo depende de cómo me sienta, hay que organizar las cosas en la casa también. Felizmente, en el canal me dan todas las facilidades, así que por eso no me angustio”, finalizó.

