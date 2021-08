El vidente Hayimi estuvo de invitado en “Amor y Fuego” y le preguntaron sobre el futuro del gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, así como el futuro del señor Valdimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre.

El vidente Hayimi aseguró que el gobierno de Pedro Castillo no concluirá y que a Valdimir Cerrón se le complicará las cosas.

“Es una situación complicada. En las próximas tres o cuatro semanas se van a descubrir unos audios que van a comprometer al señor Cerrón y el señor Castillo va ser llevado a una clínica o algo así. El que mal empieza, mal acaba. Yo veo que va tener problemas legales”, respondió en “Amor y Fuego”.

Por su parte, la tarotista Mónica Galliani aseguró que como no todas las promesas podrán ser cumplidas por Pedro Castillo, saldrán personas de provincias reglamando. “Hay muchos audios, palabras que no van a cumplir. Ahora sí viene el desacuerdo. Salen persona que no son públicas que son de provincia y que vienen a protestar, a hacer marchas al estilo justamente de Castillo”.

Fue mientras Mónica Galliani leída sus cartas, cuando el vidente Hayimi arremetió contra ella y con el micro abierto dijo: “Por qué se copia la señora Galiani caray”.

